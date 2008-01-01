Изидор: «Перешел в «Локомотив» из-за проекта развития»

Африку собирают в Локо по бросовым ценам.
Нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему в январе выбрал «Локомотив». Француз куплен у «Монако».
«Перейти в «Локомотив» меня подтолкнул проект развития. Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» – часть этого», – сказал Изидор.
- Сообщалось, что «Локо» заплатил за Изидора 4 миллиона евро с учетом бонусов.
- В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
- Француз подписал с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.
Агент Изидора: «Многие клубы интересовались Вильсоном, но решающую роль сыграл проект «Локомотива»
Цорн: «Было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»