Изидор: «Перешел в «Локомотив» из-за проекта развития»

Нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему в январе выбрал «Локомотив». Француз куплен у «Монако».

«Перейти в «Локомотив» меня подтолкнул проект развития. Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» – часть этого», – сказал Изидор.

Сообщалось, что «Локо» заплатил за Изидора 4 миллиона евро с учетом бонусов.

В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.

Француз подписал с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.

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Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»