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    Изидор: «Перешел в «Локомотив» из-за проекта развития»

    Нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему в январе выбрал «Локомотив». Француз куплен у «Монако».

    «Перейти в «Локомотив» меня подтолкнул проект развития. Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» – часть этого», – сказал Изидор.

    • Сообщалось, что «Локо» заплатил за Изидора 4 миллиона евро с учетом бонусов.
    • В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
    • Француз подписал с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.

    Агент Изидора: «Многие клубы интересовались Вильсоном, но решающую роль сыграл проект «Локомотива»

    Цорн: «Было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»

    Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      хряк СМ 27 минут назад

      Африку собирают в Локо по бросовым ценам.

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