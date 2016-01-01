Пирло намерен отказать «Салернитане». Он хочет вернуться к работе летом

Андреа Пирло, скорее всего, не возглавит «Салернитану».

У 42-летнего специалиста до июня действует контракт с «Ювентусом», по условиям которого он получает 1,8 миллиона евро.

Пирло предпочитает вернуться к работе летом.

«Салернитана» занимает последнее место в таблице Серии А.

Единственный опыт работы Пирло – сезон в «Ювентусе».

Его уволили в конце мая прошлого года.

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