Пирло намерен отказать «Салернитане». Он хочет вернуться к работе летом

Андреа Пирло, скорее всего, не возглавит «Салернитану».
У 42-летнего специалиста до июня действует контракт с «Ювентусом», по условиям которого он получает 1,8 миллиона евро.
Пирло предпочитает вернуться к работе летом.
- «Салернитана» занимает последнее место в таблице Серии А.
- Единственный опыт работы Пирло – сезон в «Ювентусе».
- Его уволили в конце мая прошлого года.
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