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    Пирло намерен отказать «Салернитане». Он хочет вернуться к работе летом

    Андреа Пирло, скорее всего, не возглавит «Салернитану».

    У 42-летнего специалиста до июня действует контракт с «Ювентусом», по условиям которого он получает 1,8 миллиона евро.

    Пирло предпочитает вернуться к работе летом.

    • «Салернитана» занимает последнее место в таблице Серии А.
    • Единственный опыт работы Пирло – сезон в «Ювентусе».
    • Его уволили в конце мая прошлого года.

    Пирло может возглавить «Салернитану». Команда идет последней в Серии А

    Пирло может стать тренером «Бенфики»

    Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут начаться очень скоро»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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