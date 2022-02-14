Пирло может возглавить «Салернитану». Команда идет последней в Серии А

Стефано Колантуоно покинул пост главного тренера «Салернитаны».
Вместо него команду может возглавить Андреа Пирло.
42-летний специалист претендует на вакантную должность наряду с Давиде Николой.
- «Салернитана» занимает последнее место в таблице Серии А.
- Единственный опыт работы Пирло – сезон в «Ювентусе».
- Его уволили в конце мая прошлого года.
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