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    Пирло может возглавить «Салернитану». Команда идет последней в Серии А

    Стефано Колантуоно покинул пост главного тренера «Салернитаны».

    Вместо него команду может возглавить Андреа Пирло.

    42-летний специалист претендует на вакантную должность наряду с Давиде Николой.

    • «Салернитана» занимает последнее место в таблице Серии А.
    • Единственный опыт работы Пирло – сезон в «Ювентусе».
    • Его уволили в конце мая прошлого года.

    Пирло намерен отказать «Салернитане». Он хочет вернуться к работе летом

    Пирло может стать тренером «Бенфики»

    Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут начаться очень скоро»

    Источник: Sky Sport Italia

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