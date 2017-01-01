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    Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Медина и Язиджи различают нас с братом»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о том, могут ли новички Юсуф Язиджи и Хесус Медина различать его с братом Василием.

    «Реакция нормальная, сейчас есть интернет, они заранее могли всe это посмотреть. Я не уверен, что они нас различают. Оба говорят «босс» – и правильно делают.

    Мы сейчас не в 70-х или 80-х годах живeм, сейчас это нормальное явление, куча мемов в интернете. Этим никого уже не удивишь», – сказал Березуцкий.

    Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игрока в дубль. Проще расстаться с ним»

    Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

    Алексей Березуцкий – после матча с «Люнгбю»: «Больше негативных моментов»

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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