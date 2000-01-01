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    Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

    «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

    По информации ESPN, английский клуб включил 24-летнего игрока в список трансферных целей на лето по совету главного тренера Ральфа Рангника.

    «МЮ» хочет купить Нкунку из-за возможного ухода Поля Погба летом на правах свободного агента.

    • Нкунку – атакующий полузащитник.
    • В этом сезоне Нкунку провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

    Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

    Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

    Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

    Источник: ESPN

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