Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

По информации ESPN, английский клуб включил 24-летнего игрока в список трансферных целей на лето по совету главного тренера Ральфа Рангника.

«МЮ» хочет купить Нкунку из-за возможного ухода Поля Погба летом на правах свободного агента.

Нкунку – атакующий полузащитник.

В этом сезоне Нкунку провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»