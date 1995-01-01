Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

Слабый сезон для Неймара,не кажется что способен выручить.А Рамос четко слился,против "Дома" все же играть не хочется.
Нападающий Неймар вернулся к полноценным тренировкам в общей группе «ПСЖ».
По информации L'Equipe, 30-летний бразилец восстановился после травмы и должен попасть в заявку команды на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».
Защитник Серхио Рамос, как и сообщалось ранее, пропустит первую игру. Испанец продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
- «ПСЖ» пример «Реал» завтра, 15 февраля.
- Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.
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