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    Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

    Нападающий Неймар вернулся к полноценным тренировкам в общей группе «ПСЖ».

    По информации L'Equipe, 30-летний бразилец восстановился после травмы и должен попасть в заявку команды на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».

    Защитник Серхио Рамос, как и сообщалось ранее, пропустит первую игру. Испанец продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

    • «ПСЖ» пример «Реал» завтра, 15 февраля.
    • Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      Demgel 13 минут назад

      Слабый сезон для Неймара,не кажется что способен выручить.А Рамос четко слился,против "Дома" все же играть не хочется.

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