Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

Нападающий Неймар вернулся к полноценным тренировкам в общей группе «ПСЖ».

По информации L'Equipe, 30-летний бразилец восстановился после травмы и должен попасть в заявку команды на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».

Защитник Серхио Рамос, как и сообщалось ранее, пропустит первую игру. Испанец продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

«ПСЖ» пример «Реал» завтра, 15 февраля.

Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

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