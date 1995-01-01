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    Рамос не сыграет в первом матче с «Реалом» (L’Equipe)

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, тренируясь индивидуально. Как пишет журналист Адриен Гренье со ссылкой на французскую газету L’Equipe, игрок пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    По сведениям Le Parisien, испанец с высокой долей вероятности не успеет восстановиться даже к ответному матчу, намеченному на 9 марта.

    • Это не 1-я травма 35-летнего Рамоса по ходу сезона.
    • Он провел за «ПСЖ» 4 матча в Лиге 1.
    • 1-й матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет 15 февраля.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

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