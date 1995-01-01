Гасперини отказался общаться с журналистами после матча с «Ювентусом» из-за недовольства судейством

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не пришел на пресс-конференцию после игры 25-го тура Серии А против «Ювентуса».
Он отказался общаться с журналистами из-за недовольства судейством.
- Матч завершился ничьей 1:1.
- «Ювентус» ушел от поражения благодаря голу на 92-й минуте.
- Встречу обслуживал Маурицио Мариани.
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