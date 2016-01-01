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    Лига 1. «Марсель» на выезде победил «Метц», «Страсбур» – «Анжер»

    «Марсель» в 24-м туре чемпионата Франции переиграл на выезде «Метц», идущий в зоне вылета. Решающий гол забил форвард Аркадиуш Милик.

    В другой встрече «Страсбур» победил «Анжер» и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

    Франция. Лига 1. 24-й тур

    Метц – Марсель – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бакамбу, 26; 1:1 – Майга, 52; 1:2 – Милик, 82.

    Анжер – Страсбур – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гамейро, 11.

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    Источник: Бомбардир.ру

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