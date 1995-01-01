Серия А. «Милан» минимально победил «Сампдорию» и вышел на первое место, у вратаря Меньяна ассист

«Милан» в 25-м туре чемпионата Италии обыграл «Сампдорию». Единственный гол забил форвард Рафаэль Леау, который входит в список интересов «Манчестер Сити». Ассистировал голкипер Майк Меньян.
Миланцы вышли на первое место в таблице. «Сампдория», с которой работает бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло, идет 16-й.
Италия. Серия А. 25-й тур
Гол: 1:0 – Леау, 8.
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