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    Серия А. «Милан» минимально победил «Сампдорию» и вышел на первое место, у вратаря Меньяна ассист

    «Милан» в 25-м туре чемпионата Италии обыграл «Сампдорию». Единственный гол забил форвард Рафаэль Леау, который входит в список интересов «Манчестер Сити». Ассистировал голкипер Майк Меньян.

    Миланцы вышли на первое место в таблице. «Сампдория», с которой работает бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло, идет 16-й.

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Милан – Сампдория – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Леау, 8.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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