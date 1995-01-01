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    Тилеманс планирует покинуть «Лестер» летом. Им интересуется «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не планирует оставаться в клубе по окончании сезона. Ему предлагают новый контракт, но он отказывается.

    Бельгийцем интересуется, в частности, «Манчестер Юнайтед», который следит за игроком уже не один год.

    • «Лестер» планирует продать игрока за 50 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Тилеманс провел 16 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
    • И «МЮ», и «Лестер» идут вне зоны еврокубков.

    «Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса

    «Арсенал» планирует летом купить Тилеманса

    Тилеманс, Фоден и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

    Источник: Sport Witness

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