Тилеманс планирует покинуть «Лестер» летом. Им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не планирует оставаться в клубе по окончании сезона. Ему предлагают новый контракт, но он отказывается.

Бельгийцем интересуется, в частности, «Манчестер Юнайтед», который следит за игроком уже не один год.

«Лестер» планирует продать игрока за 50 миллионов евро.

В сезоне АПЛ Тилеманс провел 16 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

И «МЮ», и «Лестер» идут вне зоны еврокубков.

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