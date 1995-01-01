Тилеманс планирует покинуть «Лестер» летом. Им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не планирует оставаться в клубе по окончании сезона. Ему предлагают новый контракт, но он отказывается.
Бельгийцем интересуется, в частности, «Манчестер Юнайтед», который следит за игроком уже не один год.
- «Лестер» планирует продать игрока за 50 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Тилеманс провел 16 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- И «МЮ», и «Лестер» идут вне зоны еврокубков.
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