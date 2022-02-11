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    Нобоа – о новичке «Спартака» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

    – Кто тебе нравится в РПЛ из молодых? Кого бы ты мог выделить?

    – Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним.

    – Но в «Сочи» не заиграл.

    – Не было шанса, ему было тяжело конкурировать со мной и Цаллаговым в его возрасте. Однако думаю, что в «Спартаке» он сможет играть. Возможно, не сразу, но все-таки он набрался опыта в «Крыльях» и стал увереннее.

    – Чем он хорош?

    – Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока.

    • «Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.
    • Он взял себе 25-й игровой номер.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2022 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 11 февраля 2022, 14:55

      Послушать отзывы об приобретениях Спартака,так мы уже чемпионы,причем в этом году. Всё в шоколаде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 11 февраля 2022, 14:55

      Бомбардир в конец охренел? Название команды правильно написать не можете уже?! Спаратка??? Что за клуб такой? Или спецом так делаете, чтобы троллей потешить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 11 февраля 2022, 14:22

      Давайте деды, помогайте молодому!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 11 февраля 2022, 13:47

      Мне Данила понравился по тем играм что нам удалось наблюдать в предсезонке. Вопрос в том, будет ли у него место в составе? Конкуренция большая.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > oyabun 11 февраля 2022, 14:57

      Время у него будет,травмы,дисквы,кто то не в форме. Хорошо когда есть кому играть. А не Кутепов центрфорвард

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