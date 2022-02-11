Нобоа – о новичке «Спартака» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

– Кто тебе нравится в РПЛ из молодых? Кого бы ты мог выделить?

– Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним.

– Но в «Сочи» не заиграл.

– Не было шанса, ему было тяжело конкурировать со мной и Цаллаговым в его возрасте. Однако думаю, что в «Спартаке» он сможет играть. Возможно, не сразу, но все-таки он набрался опыта в «Крыльях» и стал увереннее.

– Чем он хорош?

– Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока.