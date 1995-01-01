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    Бруно Фукс: «Набабкин – не только Пирло, еще и Каземиро»

    Защитник ЦСКА Бруно Фукс дал комментарий после товарищеского матча с «Люнгбю» (3:2).

    – Что из последнего запомнилось?

    – Как Дзага прозвал Набу Андреа Пирло, когда тот стал играть опорника. Ему очень это идет.

    – С кем ты сам сравнишь их обоих?

    – Наба – не только Пирло, еще и Каземиро. А Дзагу я не могу ни с кем сравнить.

    – Почему?

    – Он – уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо.

    Дзагоев: «В последнем матче играл не Набабкин, а Пирло. Зачем Дзагоев, если есть такой Андреа»

    Набабкин: «Моя задача – обогнать Дзагоева по голам в сезоне»

    Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1511

      vmonomah17 1 час назад

      А чего сразу не месси?)))

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