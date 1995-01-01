Бруно Фукс: «Набабкин – не только Пирло, еще и Каземиро»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс дал комментарий после товарищеского матча с «Люнгбю» (3:2).

– Что из последнего запомнилось?

– Как Дзага прозвал Набу Андреа Пирло, когда тот стал играть опорника. Ему очень это идет.

– С кем ты сам сравнишь их обоих?

– Наба – не только Пирло, еще и Каземиро. А Дзагу я не могу ни с кем сравнить.

– Почему?

– Он – уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо.

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