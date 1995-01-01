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    «Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса

    «Манчестер Юнайтед» переключил трансферное внимание на полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Он также интересен «Арсеналу».

    Это связано с тем, что манчестерцы сомневаются в подписании изначальных целей в центр поля: Деклана Райса («Вест Хэм») и Калвина Филлипса («Лидс»).

    • 24-летний бельгиец стоит 55 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Тилеманса 16 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • С «Лестером» он брал Кубок Англии.

    «Арсенал» планирует летом купить Тилеманса

    Тилеманс, Фоден и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

    Тилеманс – лучший игрок сезона в «Лестере». Его гол принес команде Кубок Англии

    Источник: Daily Star

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