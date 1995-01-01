«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» переключил трансферное внимание на полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Он также интересен «Арсеналу».

Это связано с тем, что манчестерцы сомневаются в подписании изначальных целей в центр поля: Деклана Райса («Вест Хэм») и Калвина Филлипса («Лидс»).

24-летний бельгиец стоит 55 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Тилеманса 16 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

С «Лестером» он брал Кубок Англии.

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