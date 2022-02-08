Радимов: «Матч с «Вильярреалом» – пример удачной игры против «Бетиса»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о походе тренерского штаба «Зенита» на матч 23-го тура Примеры «Бетис» – «Вильярреал» (0:2).

«Бетис» – соперник «Зенита» по стыкам Лиги Европы.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля.

– Счет 0:2 — по игре? Что там произошло?

— Да, счет по игре. «Вильярреал» лишил соперника пространства, «Бетису» некуда было бежать, плюс были закрыты два главных ведущих игру футболиста — Фекир и Каналес — их отодвинули от разыгрывающей истории.

«Вильярреал» сыграл очень плотно, очень четко, закрыл все зоны. Мы сидели наверху — это было видно просто замечательно. И соперник выдерживал свою линию всю игру, а не просто какую-то ее часть, делал это очень грамотно, момент у «Бетиса» был только один — когда гости ошиблись при создании офсайда.

— То есть у Сергея Семака появился наглядный пример, как можно удачно играть против «Бетиса»?

— В общем-то, можно это проецировать, но дело в том, что исполнители-то разные. Если в «Вильярреале» футболисты могут играть такую схему, то в случае с «Зенитом» все будет по-другому. Потому что вписать в такую схему зенитовских бразильцев будет гораздо сложнее, чем Эмери — своих игроков.

Заставить настолько дисциплинированно сыграть Малкома и Клаудиньо, которые тяготеют к атаке, не так просто. Какую тактику выберет Семак, я говорить не берусь. Но как пример удачной игры против «Бетиса» этот матч — очень хорошая история.

А я вообще поехал на стадион не просто посмотреть футбол, но еще и видео снять, показать своим пацанам потом. И хоть в основном мы смотрели за «Бетисом», я обратил внимание на игру центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который забил первый матч.

Я не знаю, сколько стоит ван Дейк из «Ливерпуля», которого сейчас считают одним из лучших на своей позиции в мире, но мне кажется, что этот 25-летний парень намного лучше. Нереально крутой футболист! Пример того, как должен выглядеть сейчас центральный защитник — просто нереально!