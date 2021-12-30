Примера. «Бетис» дома проиграл «Вильярреалу». Тимощук, Радимов и Оливейра посетили матч

Радимов на казённые гоняет в Испанию за компанию. Анализатор, не понятно как его вообще держат с такими результатами, только звиздеть горазд.
«Бетис» в домашнем матче 23-го тура Примеры проиграл со счетом 0:2 «Вильярреалу».
На игре присутствовали представители «Зенита» Анатолий Тимощук, Вильям Оливейра и Владислав Радимов. Петербургская команда сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы.
Испания. Примера. 23-й тур
Бетис – Вильярреал – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Торрес, 41; 0:2 – Капу, 83.
Фото: кадр из трансляции Okko
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