Примера. «Бетис» дома проиграл «Вильярреалу». Тимощук, Радимов и Оливейра посетили матч

«Бетис» в домашнем матче 23-го тура Примеры проиграл со счетом 0:2 «Вильярреалу».

На игре присутствовали представители «Зенита» Анатолий Тимощук, Вильям Оливейра и Владислав Радимов. Петербургская команда сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы.

Испания. Примера. 23-й тур

Бетис – Вильярреал – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 41; 0:2 – Капу, 83.

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Фото: кадр из трансляции Okko

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