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    Примера. «Бетис» дома проиграл «Вильярреалу». Тимощук, Радимов и Оливейра посетили матч

    «Бетис» в домашнем матче 23-го тура Примеры проиграл со счетом 0:2 «Вильярреалу».

    На игре присутствовали представители «Зенита» Анатолий Тимощук, Вильям Оливейра и Владислав Радимов. Петербургская команда сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы.

    Испания. Примера. 23-й тур

    Бетис – Вильярреал – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торрес, 41; 0:2 – Капу, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Фото: кадр из трансляции Okko

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2719

      Валерий2705 13 минут назад

      Радимов на казённые гоняет в Испанию за компанию. Анализатор, не понятно как его вообще держат с такими результатами, только звиздеть горазд.

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      Рейтинг: +322

      Demgel 32 минуты назад

      Разведка ФК Газпрома в действии.Анализируют соперника.......ну хоть что-то..

      0
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      Рейтинг: +55

      Stavr007 1 час назад

      ну радимов там главный специалист

      1
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      Рейтинг: +206

      Rockstody > Stavr007 2 минуты назад

      Ну,кстати,игрок то добротный был

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