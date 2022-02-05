«Малком никак не участвовал в переходе»: агент подтвердил слова Семака о трансфере Клаудиньо

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил, что Малком не имеет отношения к трансферу своего соотечественника в петербургский клуб.

Накануне об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Да, Малком никак не участвовал в переходе. Он просто давний друг Клаудиньо, ничего более.

Все наблюдения и интерес показывали Семак и Вильям [Оливейра]. Это действительно продолжалось около двух лет», – сказал агент.