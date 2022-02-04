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    «Малком никак не участвовал в переходе»: агент подтвердил слова Семака о трансфере Клаудиньо

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил, что Малком не имеет отношения к трансферу своего соотечественника в петербургский клуб.

    Накануне об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    «Да, Малком никак не участвовал в переходе. Он просто давний друг Клаудиньо, ничего более.

    Все наблюдения и интерес показывали Семак и Вильям [Оливейра]. Это действительно продолжалось около двух лет», – сказал агент.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

    Семак – об участии Малкома в трансфере Клаудиньо: «Это легенда»

    Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

    Клаудиньо: «Роналдиньо – любимый игрок детства. Он совершал абсурдные вещи с мячом»

    Источник: Sport24

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