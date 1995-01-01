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    Семак – об участии Малкома в трансфере Клаудиньо: «Это легенда»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что Малком повлиял на решение Клаудиньо перейти в петербургский клуб.

    – Знаете легенду о том, кто посодействовал в трансфере Клаудиньо?

    – Легенд не слышал, знаю, как было на самом деле.

    – Клаудиньо с юности знаком с Малкомом, у них один агент. Поэтому то ли Малком сам предложил Клаудиньо, то ли его мнение учитывалось перед переговорами.

    – Уверяю на сто процентов, что это легенда, абсолютно не имеющая под собой никакой почвы. Если кто-то кого знает, мы можем спросить о бытовых вопросах.

    Но Клаудиньо мы смотрели два года. Агент, Малком – абсолютно нет. Легенда осталась легендой.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

    Семак: «У «Зенита» много недоукомплектованных позиций»

    Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»

    Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

    Источник: ютуб-канал «Дорский»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13318

      Skull_Boy 27 минут назад

      Легенда в том, что говорят, что ты футбольный тренер вот это реально легенда, а на практике убогий терпила

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      Рейтинг: +3584

      tarasofka > Skull_Boy 14 минут назад

      7:1

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      Рейтинг: +202

      Demgel > tarasofka 4 минуты назад

      Зенит - ЛЧ)Спартак слабый и скандальный сейчас,но Зенит убогий чемпион.

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      Рейтинг: +372

      Дубина 1 час назад

      Семак - Полуфинал ЛЧ? Не не слышал,целей нет - ЭТО ЛЯГЕНДА)!!!

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