Семак – об участии Малкома в трансфере Клаудиньо: «Это легенда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что Малком повлиял на решение Клаудиньо перейти в петербургский клуб.
– Знаете легенду о том, кто посодействовал в трансфере Клаудиньо?
– Легенд не слышал, знаю, как было на самом деле.
– Клаудиньо с юности знаком с Малкомом, у них один агент. Поэтому то ли Малком сам предложил Клаудиньо, то ли его мнение учитывалось перед переговорами.
– Уверяю на сто процентов, что это легенда, абсолютно не имеющая под собой никакой почвы. Если кто-то кого знает, мы можем спросить о бытовых вопросах.
Но Клаудиньо мы смотрели два года. Агент, Малком – абсолютно нет. Легенда осталась легендой.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
Источник: ютуб-канал «Дорский»