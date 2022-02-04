Семак – об участии Малкома в трансфере Клаудиньо: «Это легенда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что Малком повлиял на решение Клаудиньо перейти в петербургский клуб.

– Знаете легенду о том, кто посодействовал в трансфере Клаудиньо?

– Легенд не слышал, знаю, как было на самом деле.

– Клаудиньо с юности знаком с Малкомом, у них один агент. Поэтому то ли Малком сам предложил Клаудиньо, то ли его мнение учитывалось перед переговорами.

– Уверяю на сто процентов, что это легенда, абсолютно не имеющая под собой никакой почвы. Если кто-то кого знает, мы можем спросить о бытовых вопросах.

Но Клаудиньо мы смотрели два года. Агент, Малком – абсолютно нет. Легенда осталась легендой.