«Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА

А В ЦСКА ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ?
ДЛЯ ПАСПОРТА?
«Базель» представил нападающего Федора Чалова, арендованного у ЦСКА.
«Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы», – сказал футболист в начале видеоролика на русском языке.
- «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
«»The first interview with Fedor! pic.twitter.com/JmtZqoc84p— FC Basel 1893
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