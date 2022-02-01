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    «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА

    «Базель» представил нападающего Федора Чалова, арендованного у ЦСКА.

    «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы», – сказал футболист в начале видеоролика на русском языке.

    • «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
    Источник: твиттер «Базеля»

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    01.02.2022 23:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4410

      FENIX-SL 36 минут назад

      А В ЦСКА ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ?
      ДЛЯ ПАСПОРТА?

      0
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      Рейтинг: +77

      Авангард1970 38 минут назад

      думаю он пошутил )) просрёт пару моментов при первой возможности и будет полировать задницу, до конца сезона. "до скорой встречи" !!!

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