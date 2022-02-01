Чалов – фанатам ЦСКА: «До скорой встречи»

В смысле? Что, уверен, что выгонят?
Нападающий ЦСКА Федор Чалов посвятил пост в инстаграме переходу в «Базель».
«До скорой встречи», – написал футболист под фото с болельщиками ЦСКА.
- «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
«Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА
Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»