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    Чалов – фанатам ЦСКА: «До скорой встречи»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов посвятил пост в инстаграме переходу в «Базель».

    «До скорой встречи», – написал футболист под фото с болельщиками ЦСКА.

    • «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

    «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА

    Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

    «Базель» объявил об аренде Чалова у ЦСКА

    Источник: инстаграм Федора Чалова

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    01.02.2022 23:09
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