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    ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов)

    ЦСКА продолжает поиски нового футболиста в центр поля.

    По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе Жедсона Фернандеша.

    23-летний игрок может стать альтернативой полузащитнику Шеки, которого «Лилль» не намерен отпускать в ЦСКА этой зимой.

    • Жедсон провел 4 матча за клуб в этом сезон, результативными действиями не отметился.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    «Лилль» не собирается зимой отпускать Шеку в ЦСКА

    ЦСКА интересуется опорником «Лилля» Шекой

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.02.2022 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4410

      FENIX-SL 37 минут назад

      А ВОТ ЭТО УЖЕ ХОРОШО
      ТОЛЬКО ОН В ТОТЕНХЕМЕ УЖЕ

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