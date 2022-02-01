ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов)

А ВОТ ЭТО УЖЕ ХОРОШО
ТОЛЬКО ОН В ТОТЕНХЕМЕ УЖЕ
ЦСКА продолжает поиски нового футболиста в центр поля.
По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе Жедсона Фернандеша.
23-летний игрок может стать альтернативой полузащитнику Шеки, которого «Лилль» не намерен отпускать в ЦСКА этой зимой.
- Жедсон провел 4 матча за клуб в этом сезон, результативными действиями не отметился.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
«Лилль» не собирается зимой отпускать Шеку в ЦСКА