ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов)

ЦСКА продолжает поиски нового футболиста в центр поля.

По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе Жедсона Фернандеша.

23-летний игрок может стать альтернативой полузащитнику Шеки, которого «Лилль» не намерен отпускать в ЦСКА этой зимой.

Жедсон провел 4 матча за клуб в этом сезон, результативными действиями не отметился.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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