«Лилль» не собирается зимой отпускать Шеку в ЦСКА

Представитель агентства International Foot, которое ведет дела опорного полузащитника «Лилля» Шеки, оценил вероятность зимнего перехода португальца в ЦСКА.

«У ЦСКА действительно есть интерес к Шеке, но переговоры в данный момент не ведутся. «Лилль» не собирается зимой отпускать игрока», – сказал представитель International Foot.

В этом сезоне 27-летний Шека забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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