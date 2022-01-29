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    «Лилль» не собирается зимой отпускать Шеку в ЦСКА

    Представитель агентства International Foot, которое ведет дела опорного полузащитника «Лилля» Шеки, оценил вероятность зимнего перехода португальца в ЦСКА.

    «У ЦСКА действительно есть интерес к Шеке, но переговоры в данный момент не ведутся. «Лилль» не собирается зимой отпускать игрока», – сказал представитель International Foot.

    • В этом сезоне 27-летний Шека забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Летом хавбек станет свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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