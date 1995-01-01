«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

«Арсенал» и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Ожидается, что 32-летний габонец перейдет в «Барселону».
- Обамеянг выступал за «Арсенал» с 2018 года.
- Он забил 92 гола в 162 матчах за клуб.
- Президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.
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Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»
Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы