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    «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

    «Арсенал» и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

    Ожидается, что 32-летний габонец перейдет в «Барселону».

    • Обамеянг выступал за «Арсенал» с 2018 года.
    • Он забил 92 гола в 162 матчах за клуб.
    • Президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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