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    «Базель» объявил об аренде Чалова у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель».

    Швейцарский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона без права выкупа.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
    • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

    Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

    «Привет, твиттер!» «Базель» анонсировал переход Чалова

    Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4410

      FENIX-SL 9 минут назад

      23 ему?!!!
      очередной со скрученным пробегом как и кокоша

      0
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      Рейтинг: +1701

      Олег1204 1 час назад

      Надеюсь Федя ты в Европе задержишся. Все таки злополучный спад случился после того как Гинер не пустил в Англию

      1
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      ...
      Рейтинг: +1892

      СуперПАВ9 > Олег1204 1 час назад

      Базель это так себе европпа слышал что Палыч сказал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1472

      vmonomah17 1 час назад

      Неужели Федя решил начать в футбол играть?))

      1
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      Рейтинг: +190

      Дубина 1 час назад

      Удачи Федя!

      0
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