«Базель» объявил об аренде Чалова у ЦСКА

23 ему?!!!
очередной со скрученным пробегом как и кокоша
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель».
Швейцарский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
- Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
Le FC Bâle est heureux d’annoncer la signature de Fedor Chalov en provenance de @pfc_cska sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de saison.Добро пожаловать, Фeдор!#SaliFedor | #MirSinBasel pic.twitter.com/Js36glYcPu— FC Bâle 1893
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