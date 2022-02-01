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    Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг приступил к тренировкам с «Барселоной».

    Такое решение принял главный тренер каталонской команды Хави.

    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Ожидается, что он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
    • Президент клуба Жоан Лапорта сказал, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.

    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»

    Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23071

      bset 1 час назад

      Будет забавно, если он сломается, а Барселона такая "Мы травмированного игрока подписывать не будем"

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