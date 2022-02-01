Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»

Будет забавно, если он сломается, а Барселона такая "Мы травмированного игрока подписывать не будем"
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг приступил к тренировкам с «Барселоной».
Такое решение принял главный тренер каталонской команды Хави.
- В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Ожидается, что он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
- Президент клуба Жоан Лапорта сказал, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.
AUBAMEYANG ya entrena con el Barça a las órdenes de Xavi pic.twitter.com/j7FeyP4XWa— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 1, 2022
Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы
Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»
Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше