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    Буффон посоветовал Сафонову, как справляться с эмоциональным выгоранием

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ходе интервью с Нобелем Арустамяном ответил на вопрос Матвея Сафонова из «Краснодара» о психологии голкиперов.

    – Джанлуиджи, привет! Меня зовут Матвей Сафонов. И я хочу задать вопрос о психологическом состоянии вратаря. Возможно ли идти от матча к матчу на протяжении всей карьеры с максимальным настроем и самоотдачей? А также хочу узнать, как справляться с выгоранием после эмоциональных и насыщенных матчей?

    – У людей есть определенные ограничения, и это неизбежно. Если я оказываюсь в ситуации, когда, скажем, за неделю надо сыграть два-три очень важных матча, то естественно, что очень сложно подходить к ним одинаково с точки зрения нервного напряжения.

    Вероятно, к первому матчу ты подойдешь с полным баком эмоций, на 100%. Ко второму, разумеется, чуть поменьше. А в третьем происходит вот что... Если я замечаю, что отключаюсь от матча, потому что не чувствую нужной нервной энергии, то я немедленно переключаюсь на идею энтузиазма.

    Я начинаю придумывать у себя в голове что-то фантастическое, выдуманное, что способно стимулировать меня и передать мне энергию. И это позволяет мне играть этот матч наилучшим образом.

    Благодаря этому у меня получается воссоздавать и подпитывать изнутри эту энергию, которая нужна, чтобы быть в игре.

    • В этом сезоне 44-летний Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.
    • Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.

    Буффон – о мотивации: «Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться»

    Буффон мог перейти в «Шахтер» в 2015 или 2016 году

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gersi 1 час назад

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      Рейтинг: +22498

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мотя, фантазии должны быть правильные, эротические недопустимы - начнёшь пропускать.)

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