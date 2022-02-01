Буффон посоветовал Сафонову, как справляться с эмоциональным выгоранием

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ходе интервью с Нобелем Арустамяном ответил на вопрос Матвея Сафонова из «Краснодара» о психологии голкиперов.

– Джанлуиджи, привет! Меня зовут Матвей Сафонов. И я хочу задать вопрос о психологическом состоянии вратаря. Возможно ли идти от матча к матчу на протяжении всей карьеры с максимальным настроем и самоотдачей? А также хочу узнать, как справляться с выгоранием после эмоциональных и насыщенных матчей?

– У людей есть определенные ограничения, и это неизбежно. Если я оказываюсь в ситуации, когда, скажем, за неделю надо сыграть два-три очень важных матча, то естественно, что очень сложно подходить к ним одинаково с точки зрения нервного напряжения.

Вероятно, к первому матчу ты подойдешь с полным баком эмоций, на 100%. Ко второму, разумеется, чуть поменьше. А в третьем происходит вот что... Если я замечаю, что отключаюсь от матча, потому что не чувствую нужной нервной энергии, то я немедленно переключаюсь на идею энтузиазма.

Я начинаю придумывать у себя в голове что-то фантастическое, выдуманное, что способно стимулировать меня и передать мне энергию. И это позволяет мне играть этот матч наилучшим образом.

Благодаря этому у меня получается воссоздавать и подпитывать изнутри эту энергию, которая нужна, чтобы быть в игре.