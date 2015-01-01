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    Буффон – о мотивации: «Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться»

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ходе интервью с Нобелем Арустамяном ответил на вопрос голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева о мотивации.

    – Джанлуиджи, добрый день. Мне всегда было интересно узнать, откуда вы черпаете свою мотивацию? Потому что играть на таком высоком уровне в 43-44 года не каждому голкиперу дано. Очень хочется узнать лично от вас, откуда вы это все берете?

    – Во-первых, спасибо Игорю. Он был и остается великолепным вратарем. Я помню, когда говорил с Фабио Капелло, он мне сказал, что в России есть очень сильный вратарь. Мне важно сказать это, потому что он этого заслуживает.

    Что касается меня, то это вопрос, который задают многие: где мне удается доставать энергию. Иногда я не в силах ответить на этот вопрос. Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться.

    Вступает в дело сфера личной гордости. Для меня это очень важно. Хоть этого и не видно, но я очень гордый человек в том, что для меня принципиально.

    Когда я играю, то делаю это для себя самого, конечно, но я также играю и за своих товарищей по команде, и за клуб, и за его болельщиков. Чувствую, насколько люди верят в меня и надеются на меня. И это большая ответственность. Мне не хочется разочаровывать их, я не хочу обманывать их ожидания.

    Когда я проигрывал важные матчи, честно говоря, лично мне было плевать. Меня лично это не сильно мучит, потому что я спортсмен и знаю: иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь.

    Бывает, что соперник сильнее. Это надо принимать. Но мне всегда очень обидно за людей. И мне кажется, что это очень-очень важно. Я до сих продолжаю играть и считаю, что все еще играю хорошо, на по-настоящему высоком уровне.

    И знаю, что люди счастливы, когда я играю. Я вижу, что они чувствуют уверенность. И я не хочу разочаровывать их. Я знаю, что, пока я на поле, я буду показывать очень хорошую игру. Бывает мотивация, которая выходит за пределы только личного и футбольного измерения.

    • В этом сезоне 44-летний Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.
    • Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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