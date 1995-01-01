«Ньюкасл» купил за 42 миллиона Гимараеша

Как и ожидалось, полузащитник «Лиона» Бруно Гимараеш перешел в «Ньюкасл». По информации Transfermarkt, за него заплатили 42,1 миллиона евро.

Контракт рассчитан до 2026 года.

Рыночная цена игрока – 30 миллионов.

В этом сезоне Бруно сделал 3 ассиста в 20 матчах Лиги 1.

«Ньюкасл» – аутсайдер АПЛ.

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