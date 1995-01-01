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    «Ньюкасл» купил за 42 миллиона Гимараеша

    Как и ожидалось, полузащитник «Лиона» Бруно Гимараеш перешел в «Ньюкасл». По информации Transfermarkt, за него заплатили 42,1 миллиона евро.

    Контракт рассчитан до 2026 года.

    • Рыночная цена игрока – 30 миллионов.
    • В этом сезоне Бруно сделал 3 ассиста в 20 матчах Лиги 1.
    • «Ньюкасл» – аутсайдер АПЛ.

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    Источник: твиттер «Ньюкасла»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      ARSteven89 20 минут назад

      Трансферы средние пока, но Ньюкасл, скорее всего, останется в АПЛ, что для них сейчас первое дело!

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