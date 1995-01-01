Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Гимараеш прошел медосмотр перед трансфером в «Ньюкасл». Его купят за 40+7 миллионов

    Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараеш перейдет в «Ньюкасл».

    24-летний бразилец уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в английский клуб.

    • «Ньюкасл» заплатит за Гимараеша 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
    • Рыночная цена игрока – 30 миллионов.
    • В этом сезоне Бруно сделал 3 ассиста в 20 матчах Лиги 1.

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93475
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68626
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru