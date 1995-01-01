Гимараеш прошел медосмотр перед трансфером в «Ньюкасл». Его купят за 40+7 миллионов

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараеш перейдет в «Ньюкасл».
24-летний бразилец уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в английский клуб.
- «Ньюкасл» заплатит за Гимараеша 40 миллионов евро. Еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- Рыночная цена игрока – 30 миллионов.
- В этом сезоне Бруно сделал 3 ассиста в 20 матчах Лиги 1.
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