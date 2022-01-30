«Арсенал» отменил матч с «Акроном» из-за нехватки игроков

«Арсенал» не смог сформировать состав на товарищеский матч против «Акрона» из ФНЛ. В итоге встречу отменили.
«Матч «Арсенал» – «Акрон» отменен.
В команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов», – сообщили туляки.
- Команды тренируются в Турции.
- «Арсенал» идет в РПЛ 12-м.
- В 1/8 финала Кубка России «Арсенал» сыграет с «Аланией».
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Источник: твиттер «Арсенала»