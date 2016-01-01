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    «Арсенал» отменил матч с «Акроном» из-за нехватки игроков

    «Арсенал» не смог сформировать состав на товарищеский матч против «Акрона» из ФНЛ. В итоге встречу отменили.

    «Матч «Арсенал» – «Акрон» отменен.

    В команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов», – сообщили туляки.

    • Команды тренируются в Турции.
    • «Арсенал» идет в РПЛ 12-м.
    • В 1/8 финала Кубка России «Арсенал» сыграет с «Аланией».

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    Источник: твиттер «Арсенала»

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