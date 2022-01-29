Ло Чельсо может перейти из «Тоттенхэма» в «Лион»

«Лион» пробует договориться с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Transfer News Central со ссылкой на Sky Italia.
Футболист стоит 22 миллиона евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2025 года.
- В сезоне АПЛ у Ло Чельсо 9 матчей.
- Он в «Тоттенхэме» с 2020 года.
- На счету Ло Чельсо 36 матчей и 2 гола за сборную Аргентины.
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Источник: твиттер Transfer News Central