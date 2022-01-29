Ло Чельсо может перейти из «Тоттенхэма» в «Лион»

«Лион» пробует договориться с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Transfer News Central со ссылкой на Sky Italia.

Футболист стоит 22 миллиона евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2025 года.

В сезоне АПЛ у Ло Чельсо 9 матчей.

Он в «Тоттенхэме» с 2020 года.

На счету Ло Чельсо 36 матчей и 2 гола за сборную Аргентины.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости