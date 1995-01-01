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    Ло Чельсо может перейти из «Тоттенхэма» в «Лион»

    «Лион» пробует договориться с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Transfer News Central со ссылкой на Sky Italia.

    Футболист стоит 22 миллиона евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2025 года.

    • В сезоне АПЛ у Ло Чельсо 9 матчей.
    • Он в «Тоттенхэме» с 2020 года.
    • На счету Ло Чельсо 36 матчей и 2 гола за сборную Аргентины.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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