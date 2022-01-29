«Кубань» арендовала у «Ростова» Ведерникова

Защитник Данила Ведерников продолжит карьеру в «Кубани». Он арендован у «Ростова» до конца сезона.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает игроку скорейшей адаптации в команде и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой и победами!» – поприветствовали игрока в Краснодаре.

За основу «Ростова» Ведерников провел 7 матчей.

20-летний игрок – воспитанник «Краснодара».

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