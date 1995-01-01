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    «Кубань» арендовала у «Ростова» Ведерникова

    Защитник Данила Ведерников продолжит карьеру в «Кубани». Он арендован у «Ростова» до конца сезона.

    «Руководство и весь коллектив нашего клуба желает игроку скорейшей адаптации в команде и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой и победами!» – поприветствовали игрока в Краснодаре.

    • За основу «Ростова» Ведерников провел 7 матчей.
    • 20-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
    • «Кубань» идет в ФНЛ 16-й.

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    Источник: официальный сайт «Кубани»

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