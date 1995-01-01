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    Дедушка Адамова: «Зенит» решил вопрос быстрее «Локо». Арсеном интересовался Семак»

    Хайдар Алханов, дедушка защитника Арсена Адамова, раскрыл подробности перехода внука из «Урала» в «Зенит».

    — Известно, что у Арсена были переговоры и с «Локомотивом». Личный контракт с железнодорожниками был согласован?

    — И с «Локомотивом», и с «Зенитом» были согласованные предложения. Но если клуб не отпускает, он же не может уйти.

    — Когда стало известно, что переход Арсена в «Локомотив» сорвался?

    — Вчера я звонил в «Локомотив», но никто из тех, кто должен был быть со мной на переговорах, не отозвался и не перезвонил. Не хочу называть имена. Поэтому сегодня утром мы решили для себя, может, «Локомотив» не хочет или не сможет договориться.

    — Вас не удивило, что с «Зенитом» так быстро договорились?

    — Я бы не сказал, что быстро. Все началось месяц назад. Они проявляли интерес. «Зенит» быстрее решил вопрос, чем «Локомотив». Вот и все.

    — Контракт Адамова с «Зенитом» на 4,5 года – это было ваше предложение?

    — Нет, предложение «Зенита». Почему так долго? Раз платят такие деньги, они же не возьмут его на пару лет.

    — Не боится ли ваш внук, что может перестать играть? Все-таки в «Зените» более серьезная конкуренция за место в составе.

    — Ни я не боюсь, ни он не боится. Насколько я знаю, Семак проявлял интерес к Арсену. Если игрок не нужен тренеру, какой клуб его возьмет?

    — В «Урале» не пытались создать проблем с переходом?

    — У Арсена написано в контракте: 5 миллионов — отступные. Хочешь-не хочешь, были бы вынуждены отпустить. Мы сами думали: может, доиграть до конца сезона в «Урале». Арсен был готов. Но раз клубы договорились между собой, состоялся переход.

    — Получается, что «Локомотив» отказался платить 5 миллионов?

    — Он не отказался. Там был график выплат, и еще много других вопросов.

    • 22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).
    • После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.
    • На него также претендовал «Локомотив».

    «Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона («Матч ТВ)

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +721

      inzek 26 минут назад

      щас у адамова найдутся родственники по всей России! и каждый вставит свои 5 копеек

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