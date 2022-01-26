Дедушка Адамова: «Зенит» решил вопрос быстрее «Локо». Арсеном интересовался Семак»

Хайдар Алханов, дедушка защитника Арсена Адамова, раскрыл подробности перехода внука из «Урала» в «Зенит».

— Известно, что у Арсена были переговоры и с «Локомотивом». Личный контракт с железнодорожниками был согласован?

— И с «Локомотивом», и с «Зенитом» были согласованные предложения. Но если клуб не отпускает, он же не может уйти.

— Когда стало известно, что переход Арсена в «Локомотив» сорвался?

— Вчера я звонил в «Локомотив», но никто из тех, кто должен был быть со мной на переговорах, не отозвался и не перезвонил. Не хочу называть имена. Поэтому сегодня утром мы решили для себя, может, «Локомотив» не хочет или не сможет договориться.

— Вас не удивило, что с «Зенитом» так быстро договорились?

— Я бы не сказал, что быстро. Все началось месяц назад. Они проявляли интерес. «Зенит» быстрее решил вопрос, чем «Локомотив». Вот и все.

— Контракт Адамова с «Зенитом» на 4,5 года – это было ваше предложение?

— Нет, предложение «Зенита». Почему так долго? Раз платят такие деньги, они же не возьмут его на пару лет.

— Не боится ли ваш внук, что может перестать играть? Все-таки в «Зените» более серьезная конкуренция за место в составе.

— Ни я не боюсь, ни он не боится. Насколько я знаю, Семак проявлял интерес к Арсену. Если игрок не нужен тренеру, какой клуб его возьмет?

— В «Урале» не пытались создать проблем с переходом?

— У Арсена написано в контракте: 5 миллионов — отступные. Хочешь-не хочешь, были бы вынуждены отпустить. Мы сами думали: может, доиграть до конца сезона в «Урале». Арсен был готов. Но раз клубы договорились между собой, состоялся переход.

— Получается, что «Локомотив» отказался платить 5 миллионов?

— Он не отказался. Там был график выплат, и еще много других вопросов.

22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.

На него также претендовал «Локомотив».

«Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона («Матч ТВ)