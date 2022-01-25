Генсек Федерации футбола Парагвая: «Медина очень хотел приехать в сборную. У нас плохие отношения с ЦСКА»

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф прокомментировал решение ЦСКА не отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.

«У нас плохие отношения с людьми из ЦСКА. Они подписали контракт с Мединой 17 января, мы отправили уведомление, и они ответили, что Хесус должен тренироваться по индивидуальной программе.

Я не разговаривал с Хесусом, но знаю, что тренерский штаб и руководство сборной связывались с ним. Я знаю, что он очень хотел приехать», – сказал Канонникофф.

28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»