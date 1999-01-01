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    Генсек Федерации футбола Парагвая: «Медина очень хотел приехать в сборную. У нас плохие отношения с ЦСКА»

    Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф прокомментировал решение ЦСКА не отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.

    «У нас плохие отношения с людьми из ЦСКА. Они подписали контракт с Мединой 17 января, мы отправили уведомление, и они ответили, что Хесус должен тренироваться по индивидуальной программе.

    Я не разговаривал с Хесусом, но знаю, что тренерский штаб и руководство сборной связывались с ним. Я знаю, что он очень хотел приехать», – сказал Канонникофф.

    • 28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.
    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

    ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»

    Источник: твиттер Бруно Понта

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4064

      Бомбардиръ 48 минут назад

      Мистер Канонникофф, учи каноны ФИФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13269

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА плевать на федерацию Парагвая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +962

      Борисыч1 1 час назад

      А Динамо отпустило своего парагвайца

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