ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»

Во общем-то Медина в последние годы не играл за сборную, даже в запасных не числился. И вдруг бац! - и он стал нужен им)))
Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов объяснил, почему столичный клуб не отпустил полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.
«Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.
К тому же, у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», – сказал Аксенов.
- 28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА