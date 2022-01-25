ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов объяснил, почему столичный клуб не отпустил полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.

«Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.

К тому же, у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», – сказал Аксенов.

28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА