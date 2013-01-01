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    ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»

    Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов объяснил, почему столичный клуб не отпустил полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022.

    «Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.

    К тому же, у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», – сказал Аксенов.

    • 28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.
    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

    ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Во общем-то Медина в последние годы не играл за сборную, даже в запасных не числился. И вдруг бац! - и он стал нужен им)))

      2
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > Бомбардиръ 1 час назад

      Вот так вот переход в ЦСКА поднял СТАТУС игрока!!! Сразу в сборную позвали...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4062

      Бомбардиръ > Cleaner 1 час назад

      Вот именно)

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