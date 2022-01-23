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    АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм», забили Зиеш и Силва

    «Челси» в домашнем матче 23-го тура АПЛ обыграл «Тоттенхэм» – 2:0. Голы забили Хаким Зиеш и Тиаго Силва.

    «Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в таблице. «Тоттенхэм» идет седьмым (36 очков).

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Челси – Тоттенхэм – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зиеш, 47; 2:0 – Силва, 55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 21:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11000

      Вомбат 4 часа назад

      Челси снова набрал ход. Схватка за второе место только начинается. Жаль, что в АПЛ нет понятия о призовых местах. И Ливерпуль и Челси хочется видеть с медалями по итогам сезона.

      1
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      Рейтинг: +1489

      СуперПАВ9 4 часа назад

      Что говорить проиграли по делу, нужны трансферы

      0
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