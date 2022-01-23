Сборная Нидерландов планирует назначить Гвардиолу

К главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле есть интерес со стороны сборной Нидерландов. Она планирует пригласить испанца, когда у него истечет нынешний контракт, – в следующем году.
Брат Гвардиолы Пере сотрудничает с нидерландским футбольным агентством SEG.
- Сейчас нидерландцев тренирует 70-летний Луи ван Гал.
- Он вывел команду на ЧМ-2022.
- Гвардиола в Манчестере трижды брал АПЛ.
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Источник: The Sun