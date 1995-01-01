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    Сборная Нидерландов планирует назначить Гвардиолу

    К главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле есть интерес со стороны сборной Нидерландов. Она планирует пригласить испанца, когда у него истечет нынешний контракт, – в следующем году.

    Брат Гвардиолы Пере сотрудничает с нидерландским футбольным агентством SEG.

    • Сейчас нидерландцев тренирует 70-летний Луи ван Гал.
    • Он вывел команду на ЧМ-2022.
    • Гвардиола в Манчестере трижды брал АПЛ.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 49 минут назад

      я думаю он в Спартак пойдёт

      0
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner 1 час назад

      Гвардиола в эту дыру не пойдет.

      0
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      Рейтинг: +9232

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Интересно , а сам Гвардиола об этом знает.

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      Рейтинг: +57062

      portero 4 часа назад

      А зачем ему сборная Нидерландов? Он в разы больше в МС получает....

      1
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      Рейтинг: +6491

      vladik12 > portero 1 час назад

      Он вроде бы говорил, что хочет поработать со сборной.

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