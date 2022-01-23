Сборная Нидерландов планирует назначить Гвардиолу

К главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле есть интерес со стороны сборной Нидерландов. Она планирует пригласить испанца, когда у него истечет нынешний контракт, – в следующем году.

Брат Гвардиолы Пере сотрудничает с нидерландским футбольным агентством SEG.

Сейчас нидерландцев тренирует 70-летний Луи ван Гал .

. Он вывел команду на ЧМ-2022.

Гвардиола в Манчестере трижды брал АПЛ.

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