Иосифов дебютировал в Примере

20-летний нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов провел первый матч в Примере. Он вышел на замену в игре с «Мальоркой» на 90+3 минуте.

Россиянин заменил Мойзеса Гомеса.

Иосифов уже забивал за «Вильярреал» в Кубке Испании.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Он стоит 1 миллион евро.

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