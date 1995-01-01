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    Иосифов дебютировал в Примере

    20-летний нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов провел первый матч в Примере. Он вышел на замену в игре с «Мальоркой» на 90+3 минуте.

    Россиянин заменил Мойзеса Гомеса.

    • Иосифов уже забивал за «Вильярреал» в Кубке Испании.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Он стоит 1 миллион евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +817

      Cromathaar 45 минут назад

      Тщательно и неспеша его прям подводят. Видят что-то поди.

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