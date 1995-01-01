Иосифов дебютировал в Примере

Тщательно и неспеша его прям подводят. Видят что-то поди.
20-летний нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов провел первый матч в Примере. Он вышел на замену в игре с «Мальоркой» на 90+3 минуте.
Россиянин заменил Мойзеса Гомеса.
- Иосифов уже забивал за «Вильярреал» в Кубке Испании.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- Он стоит 1 миллион евро.
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