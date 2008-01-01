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    Азмун близок к переходу в «Байер»

    «Байер» планирует подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна уже в январе. С ним почти согласован личный контракт.

    «Зенит» отпустит иранца в «Байер» зимой, если найдет игроку замену.

    • Также на Азмуна претендует «Бернли».
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 44 минуты назад

      И правильно. Хоть какие-то деньги выручить. Летом бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      КУКУШКА 1 час назад

      Куда только не сватают подружагу длинного!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38631

      Project Бабангида 2 часа назад

      ну не Сутормина же по трубам в Германию экспортировать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20239

      JTherry > Project Бабангида 33 минуты назад

      кто же такое говно по трубам экспортирует..? Азмун уходит бесплатно на экспорт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      jek718875 2 часа назад

      А А.ДЗЮПА дал добро на переход?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka > jek718875 2 часа назад

      На вход , в твоё очко .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +725

      jek718875 > Barmaleushka 1 час назад

      Соси болт баран

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka > jek718875 1 час назад

      Он у тебя в рту застрял навечно .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      КУКУШКА 3 часа назад

      Уже смешно газпромовские новости читать) Итог останется в помойке подружка дзюбы)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka > КУКУШКА 2 часа назад

      То ли дело в свинарнике всё серьёзно , игроки под воздействием каких то препаратов и страпона Заремы, чемпионствоми грезят .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +273

      КУКУШКА > Barmaleushka 1 час назад

      Главное что газом не дышат вонючим)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka > КУКУШКА 1 час назад

      Это несправедливо , выпускать столько кишечных газов и не дышать ими . Прибедняешься падла .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 3 часа назад

      Добротных клубов в европе много.
      Новостей до конца трансферного окна точно хватит))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3762

      PAREVG. 3 часа назад

      Азмун близок туда, близок сюда, близок еще куда.
      А по факту, пока не перешел никуда...
      Вот как подпишет контракт - тогда и пишите.

      4
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      Рейтинг: +4041

      Бомбардиръ 3 часа назад

      За сколько?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57030

      portero > Бомбардиръ 3 часа назад

      Почти начали переговоры, пока уточки летят....

      3
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      Рейтинг: +298

      v.v.navashinsky > Бомбардиръ 1 час назад

      Цена символическая,1(один) деревянный рубль.

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