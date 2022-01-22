Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азмун близок к переходу в «Байер»

22 января 2022, 18:25
8

«Байер» планирует подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна уже в январе. С ним почти согласован личный контракт.

«Зенит» отпустит иранца в «Байер» зимой, если найдет игроку замену.

  • Также на Азмуна претендует «Бернли».
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Азмун Сердар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1642865404
Азмун близок туда, близок сюда, близок еще куда. А по факту, пока не перешел никуда... Вот как подпишет контракт - тогда и пишите.
Ответить
Форвард 79
1642865418
Добротных клубов в европе много. Новостей до конца трансферного окна точно хватит))
Ответить
jek718875
1642866684
А А.ДЗЮПА дал добро на переход?
Ответить
Project Бабангида
1642868876
ну не Сутормина же по трубам в Германию экспортировать
Ответить
R_a_i_n
1642874100
И правильно. Хоть какие-то деньги выручить. Летом бесплатно.
Ответить
Sancho010365
1642885515
Азмун может гол забить да ещё так красиво, молодец! Вот этим он и отличается от остальных, класс! Пусть мечты его наконец сбудутся, он заслуживает хорошей команды и пусть радует немецких болельщиков. За нас и Зенит обидно, как-то всё ни так должно было сложиться. Результат игры Зенита с Бетис ох как настораживает.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+