Азмун близок к переходу в «Байер»

«Байер» планирует подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна уже в январе. С ним почти согласован личный контракт.
«Зенит» отпустит иранца в «Байер» зимой, если найдет игроку замену.
- Также на Азмуна претендует «Бернли».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»