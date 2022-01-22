Азмун близок к переходу в «Байер»

«Байер» планирует подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна уже в январе. С ним почти согласован личный контракт.

«Зенит» отпустит иранца в «Байер» зимой, если найдет игроку замену.

Также на Азмуна претендует «Бернли».

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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