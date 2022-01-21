«Интер» нацелен на Костича и Скамакку

«Интер» определил в качестве трансферных целей двух футболистов. В январе с правом выкупа миланцы хотят арендовать полузащитника Филипа Костича из «Айнтрахта». Это инициатива главного тренера Симоне Индзаги.

Также «Интер» хочет подписать форварда Джанлуку Скамакку из «Сассуоло», но летом. За него просят 40 миллионов евро, но миланцы, чтобы снизить цифру, хотят включить в сделку кого-то из своих футболистов.

29-летний Костич в сезоне Бундеслиги провел 17 игр, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов.

23-летний Скамакка в 21 матче этого сезона Серии А забил 9 мячей.

«Интер» лидирует в Серии А.

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