Рангник – о реакции Роналду на замену: «Он был недоволен тем, что не смог забить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своем отношении к реакции форварда Криштиану Роналду на замену в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

«Он был недоволен тем, что не смог забить. Но Криштиану играл после травмы. Я рад снова видеть его в составе.

Решение выпустить вместо Роналду защитника связано с тем, что произошло в матче с «Астон Виллой». Тогда мы упустили победу, и нужно было извлечь из этого урок.

Криштиану в отличной форме, несмотря на свой 36-летний возраст, но моя работа состоит в том, чтобы принимать решения в интересах команды, и я надеюсь, что он это понимает», – сказал Рангник.

Роналду еще не не забивал в новом году.

У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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