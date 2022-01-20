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    Рангник – о реакции Роналду на замену: «Он был недоволен тем, что не смог забить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своем отношении к реакции форварда Криштиану Роналду на замену в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

    «Он был недоволен тем, что не смог забить. Но Криштиану играл после травмы. Я рад снова видеть его в составе.

    Решение выпустить вместо Роналду защитника связано с тем, что произошло в матче с «Астон Виллой». Тогда мы упустили победу, и нужно было извлечь из этого урок.

    Криштиану в отличной форме, несмотря на свой 36-летний возраст, но моя работа состоит в том, чтобы принимать решения в интересах команды, и я надеюсь, что он это понимает», – сказал Рангник.

    • Роналду еще не не забивал в новом году.
    • У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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    Источник: BBC

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    20.01.2022 08:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 9 часов назад

      Странно. Забивает Рагник регулярно так что приезжает в выходной на тренировку, а недоволен Роналду )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Интересы команды и Рональдо живут параллельно, не пересекаясь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Alekxei Z. 7 часов назад

      Роналду как Месси, бронзоветь начал. И борзеть...(

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