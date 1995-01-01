«Спартак»: «Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ далека от действительности»

Как я и писал ранее - дичайшая утка. Турки они и в Африке турки. А если руководство Спартака очень постарается, то есть шанс что и летом не уйдет.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переходе защитника Самуэля Жиго в «Трабзонспор».
«Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности», – сказал Зеленов.
- Сообщалось, что на француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».
- В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.