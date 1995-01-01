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    «Спартак»: «Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ далека от действительности»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переходе защитника Самуэля Жиго в «Трабзонспор».

    «Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности», – сказал Зеленов.

    • Сообщалось, что на француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».
    • В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31286

      oyabun 6 минут назад

      Как я и писал ранее - дичайшая утка. Турки они и в Африке турки. А если руководство Спартака очень постарается, то есть шанс что и летом не уйдет.

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