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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Торино»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 21-го тура Серии А против «Торино».

    Игра пройдет завтра, 10 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    • Кокорин ни разу не вышел в старте «Фиорентины» в чемпионате Италии и ни разу не отметился результативным действием.
    • Россиянин победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».
    • Форвард может перейти в «Химки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3666

      Блямба 35 минут назад

      Бармен!
      Три корнера и пенальти!Тьфу,б.ля .еsqui...
      Три по сто и полторашку с собой!

      2
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      Рейтинг: +3178

      Иван Петров 1986 39 минут назад

      Это что новость?

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