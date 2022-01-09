Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Торино»

Бармен!
Три корнера и пенальти!Тьфу,б.ля .еsqui...
Три по сто и полторашку с собой!
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 21-го тура Серии А против «Торино».
Игра пройдет завтра, 10 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Кокорин ни разу не вышел в старте «Фиорентины» в чемпионате Италии и ни разу не отметился результативным действием.
- Россиянин победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».
- Форвард может перейти в «Химки».
CONVOCATI |I Viola per #TorinoFiorentinaPowered by #TomketTires#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/QBQGMbhvB2— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 9, 2022