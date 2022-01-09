Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Торино»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 21-го тура Серии А против «Торино».

Игра пройдет завтра, 10 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Кокорин ни разу не вышел в старте «Фиорентины» в чемпионате Италии и ни разу не отметился результативным действием.

Россиянин победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».

Форвард может перейти в «Химки».