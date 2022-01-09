Серия А. «Милан» на выезде разгромил «Венецию» и возглавил таблицу, Сигурдссон остался в запасе

«Милан» в 21-м туре чемпионата Италии крупно победил «Венецию». Дублем отметился защитник Тео Эрнандес.

У Эрнандеса четыре гола в сезоне Серии А. Три из них он забил «Венеции».

Принадлежащий ЦСКА нападающий «Венеции» Арнор Сигурдссон остался в запасе. Его команда с 58-й минуты играла в меньшинстве.

Миланцы вышли на первую строчку. «Венеция» идет 16-й.

Италия. Серия А. 21-й тур

Венеция – Милан – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 2; 0:2 – Эрнандес, 48; 0:3 – Эрнандес, 59 (с пенальти).

Удаления: Свобода, 58 – нет.

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