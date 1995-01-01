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    Серия А. «Милан» на выезде разгромил «Венецию» и возглавил таблицу, Сигурдссон остался в запасе

    «Милан» в 21-м туре чемпионата Италии крупно победил «Венецию». Дублем отметился защитник Тео Эрнандес.

    У Эрнандеса четыре гола в сезоне Серии А. Три из них он забил «Венеции».

    Принадлежащий ЦСКА нападающий «Венеции» Арнор Сигурдссон остался в запасе. Его команда с 58-й минуты играла в меньшинстве.

    Миланцы вышли на первую строчку. «Венеция» идет 16-й.

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Венеция – Милан – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 2; 0:2 – Эрнандес, 48; 0:3 – Эрнандес, 59 (с пенальти).

    Удаления: Свобода, 58 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      Баба Дуня 19 минут назад

      С победой Россонери.
      На классе.Ибра монстр.
      Ждемс осечки кузенов.

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