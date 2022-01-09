Серия А. «Милан» на выезде разгромил «Венецию» и возглавил таблицу, Сигурдссон остался в запасе

«Милан» в 21-м туре чемпионата Италии крупно победил «Венецию». Дублем отметился защитник Тео Эрнандес.
У Эрнандеса четыре гола в сезоне Серии А. Три из них он забил «Венеции».
Принадлежащий ЦСКА нападающий «Венеции» Арнор Сигурдссон остался в запасе. Его команда с 58-й минуты играла в меньшинстве.
Миланцы вышли на первую строчку. «Венеция» идет 16-й.
Италия. Серия А. 21-й тур
Голы: 0:1 – Ибрагимович, 2; 0:2 – Эрнандес, 48; 0:3 – Эрнандес, 59 (с пенальти).
Удаления: Свобода, 58 – нет.
Источник: Бомбардир.ру