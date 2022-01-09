Рангник шокирован регрессом «МЮ» и сомневается в попадании в топ-4 АПЛ (Daily Mail)

Менеджер Ральф Рангник разочарован ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Он шокирован регрессом команды и формой ведущих футболистов. Тренеру также не нравится уровень физической подготовки.
В связи с этим немец сомневается, что клубу удастся финишировать в АПЛ в зоне Лиги чемпионов.
- В то же время игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
- Он пришел в клуб из «Локомотива».
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.
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Источник: Daily Mail