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    Рангник шокирован регрессом «МЮ» и сомневается в попадании в топ-4 АПЛ (Daily Mail)

    Менеджер Ральф Рангник разочарован ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Он шокирован регрессом команды и формой ведущих футболистов. Тренеру также не нравится уровень физической подготовки.

    В связи с этим немец сомневается, что клубу удастся финишировать в АПЛ в зоне Лиги чемпионов.

    • В то же время игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
    • Он пришел в клуб из «Локомотива».
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    Один из игроков «Манчестер Юнайтед» узнавал, кто такой Рангник, через гугл (ESPN)

    Магуайр: «МЮ» подводит болельщиков. Так больше не может продолжаться»

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23870

      vladimir-7 14 минут назад

      Рангник летом вылетит из МЮ, получив под зад коленом.

      0
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      Рейтинг: +56168

      portero 49 минут назад

      А игроки сомневаются в тренере и шокированы что за мудак в этой должности в МЮ....

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