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    Магуайр: «МЮ» подводит болельщиков. Так больше не может продолжаться»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о текущей форме команды. Он призвал немедленно исправляться.

    «Мы подводим болельщиков, мы должны бороться. В этом году у нас больше и лучше состав, чем в предыдущем, поэтому мы должны давать верный настрой. Так не может больше продолжаться. Начиная с завтра, мы должны играть как надо», – сказал капитан.

    • Манчестерцы идут в АПЛ 7-ми.
    • Завтра, 10 января, «МЮ» в 1/32 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу».
    • Летом команду должен принять Маурисио Почеттино.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      Эмом 46 минут назад

      Магуайр подводит МЮ как никто другой.

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