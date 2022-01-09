Магуайр: «МЮ» подводит болельщиков. Так больше не может продолжаться»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о текущей форме команды. Он призвал немедленно исправляться.
«Мы подводим болельщиков, мы должны бороться. В этом году у нас больше и лучше состав, чем в предыдущем, поэтому мы должны давать верный настрой. Так не может больше продолжаться. Начиная с завтра, мы должны играть как надо», – сказал капитан.
- Манчестерцы идут в АПЛ 7-ми.
- Завтра, 10 января, «МЮ» в 1/32 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу».
- Летом команду должен принять Маурисио Почеттино.
Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)
11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)
Источник: Daily Mail