Магуайр: «МЮ» подводит болельщиков. Так больше не может продолжаться»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о текущей форме команды. Он призвал немедленно исправляться.

«Мы подводим болельщиков, мы должны бороться. В этом году у нас больше и лучше состав, чем в предыдущем, поэтому мы должны давать верный настрой. Так не может больше продолжаться. Начиная с завтра, мы должны играть как надо», – сказал капитан.

Манчестерцы идут в АПЛ 7-ми.

Завтра, 10 января, «МЮ» в 1/32 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу».

Летом команду должен принять Маурисио Почеттино.

Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

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