Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед». Он должен прийти в английский клуб летом, о чем пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

У сторон есть взаимное желание работать вместе. Сделка почти завершена.