Не стоит туда идти пока там играет смазной Погба. он горе М.Ю. зачем его держать в команде ну не играет он так как надо. да еще и закатывается . как шкурка на з.а.л.у.п.е. . толку от таких там нет .а тренера сожрут
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед». Он должен прийти в английский клуб летом, о чем пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
У сторон есть взаимное желание работать вместе. Сделка почти завершена.
- Почеттино тренирует «ПСЖ» с января прошлого года.
- Его контракт действует до 2023 года.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.