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    Почеттино согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» (Le Parisien)

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед». Он должен прийти в английский клуб летом, о чем пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

    У сторон есть взаимное желание работать вместе. Сделка почти завершена.

    • Почеттино тренирует «ПСЖ» с января прошлого года.
    • Его контракт действует до 2023 года.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 20:03
    Комментарии7
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      Рейтинг: +297

      Suvorov51 9 минут назад

      Не стоит туда идти пока там играет смазной Погба. он горе М.Ю. зачем его держать в команде ну не играет он так как надо. да еще и закатывается . как шкурка на з.а.л.у.п.е. . толку от таких там нет .а тренера сожрут

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      Рейтинг: +13355

      житель СПб 23 минуты назад

      Интересный вариант - но соглашусь с теми, кто считает, что у него не получится... Он слишком мягок и интеллигентен для этого клуба. Там нужен человек с железными ... Черчесова туда! (Это полушутка...)

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      Рейтинг: +1406

      моэм 1 час назад

      Лично у меня ощущение что МЮ последние годы ездит с постоянно включённым ручным тормозом ... помнится уволили шпоры Почеттино , почему МЮ сразу за него не ухватилось ?...целый год чувак был свободен !!!...тем более что Сульшер уже тогда "поплыл" ...да вообще как можно сравнивать опытнейшего Почеттино "собаку съевшего" АПЛ , с зелёным Сульшером?

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      Рейтинг: +56165

      portero > моэм 54 минуты назад

      там неустойку 17 лямов надо было возвращать, при условии его работы в АПЛ... могу конечно ошибаться , но по моему это была основная причина.

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      Рейтинг: +3890

      mutabor0992 1 час назад

      Опять с опозданием...Как и с Кавани.

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      Рейтинг: +6972

      серега кашин 1 час назад

      зря он лезет в это

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      Рейтинг: +805

      СуперПАВ9 1 час назад

      Эх чувствую не получется у Поча в мю ну посмотрим

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