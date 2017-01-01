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    Черчесов: «Не планирую учить венгерский язык»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, на каком языке собирается общаться с игроками своей команды.

    «Не планирую учить венгерский язык. Я предпочитаю совершенствовать свой английский», – сказал российский специалист.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
    • Его дебют ожидается 27 января.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      СуперПАВ9 28 минут назад

      Че уж там давай гоняй их на русском

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      Рейтинг: +22255

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Мозгов не хватит, чтобы выучить венгерский.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +656

      jek718875 53 минуты назад

      Представляю этот ужас,Когда говорит по русски его никто не понимает

      0
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      Рейтинг: +5349

      Давид59 1 час назад

      Это было изначально понятно. Умные люди в таком случае помалкивают.

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