Черчесов: «Не планирую учить венгерский язык»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, на каком языке собирается общаться с игроками своей команды.

«Не планирую учить венгерский язык. Я предпочитаю совершенствовать свой английский», – сказал российский специалист.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.

Его дебют ожидается 27 января.

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