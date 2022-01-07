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Черчесов: «Не планирую учить венгерский язык»

7 января 2022, 13:21
6

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, на каком языке собирается общаться с игроками своей команды.

«Не планирую учить венгерский язык. Я предпочитаю совершенствовать свой английский», – сказал российский специалист.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

Источник: сайт «Ференцвароша»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Давид59
1641552703
Это было изначально понятно. Умные люди в таком случае помалкивают.
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jek718875
1641553109
Представляю этот ужас,Когда говорит по русски его никто не понимает
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DOCTOR PENALTY
1641553275
Мозгов не хватит, чтобы выучить венгерский.
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jek718875
1641563643
При таком командире, команда через месяц,будет говорить на ингушском
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NewLife
1641567876
Зачем учить трудный язык, если скоро на выход)
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Hektor 84
1641594214
А как то на срач тв тявкал типа тренеры приезжающие в рпл обязаны учить русский язык! Что ж ты так полевой командир?
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