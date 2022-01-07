Черчесов: «Не планирую учить венгерский язык»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, на каком языке собирается общаться с игроками своей команды.
«Не планирую учить венгерский язык. Я предпочитаю совершенствовать свой английский», – сказал российский специалист.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
- Его дебют ожидается 27 января.
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Источник: сайт «Ференцвароша»