Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем. Рианчо – худший

Вратарь Александр Селихов перечислил всех тренеров «Спартака» за время его выступления в московском клубе от лучшего к худшему.

«Каррера, Тедеско, Руй Витория. Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый», – сказал Селихов.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.

В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

Его контракт с клубом истекает через год.

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