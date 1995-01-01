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    Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем. Рианчо – худший

    Вратарь Александр Селихов перечислил всех тренеров «Спартака» за время его выступления в московском клубе от лучшего к худшему.

    «Каррера, Тедеско, Руй Витория. Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый», – сказал Селихов.

    • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает через год.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 36 минут назад

      Это тот Каррера, который в Европе на бирже труда стоит три года и никто его не берёт на работу после свиней? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1017

      zagrizlik > ПалкоВводецъ 30 минут назад

      Он после них работал в АЕК и БАРИ.

      1
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      Рейтинг: +4904

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Ничего, мы поржём когда Серёжу после Зенита будут трудоустраивать.

      0
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      Рейтинг: +14655

      Persona_non_Grata > zagrizlik 15 минут назад

      Ему что бы это понять надо палку из ж... вытащить , она ему на мозг давит )))

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