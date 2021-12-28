Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем. Рианчо – худший

Вратарь Александр Селихов перечислил всех тренеров «Спартака» за время его выступления в московском клубе от лучшего к худшему.
«Каррера, Тедеско, Руй Витория. Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый», – сказал Селихов.
- Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
- В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
- Его контракт с клубом истекает через год.
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Источник: ютуб-канал «КраСава»