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  • Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов»

Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов»

27 декабря 2021, 23:35
13

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Амкара» в московский клуб.

– Правда ли, что ты должен был получить миллион долларов – 20 процентов от суммы трансфера в «Спартак»?

– Был такой разговор. Но чтобы я перешeл в «Спартак» – должен был отказаться от этих 20 процентов. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всe.

Там была сложная ситуация, как это всe рассказать... Я думал об «Амкаре», что эти деньги им помогут и спасут клуб.

– Правда ли, что забыть об этом миллионе тебя заставил один криминальный покровитель «Амкара»?

– Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в «Спартак». Ну, прямо чтобы мне угрожали... Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы перешeл в «Спартак».

– То есть ты отказался от миллиона долларов, чтобы играть за «Спартак»?

– Да, чтобы перейти.

  • В 2017 году «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает через год.

Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1640637463
Зюбка за 200 тысяч мать продал)))
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Plyash
1640640787
Сашок,удачной игры тебе в следующем сезоне за Спартак и за сборную России.
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OOOVVV.
1640684673
Мели Емеля, твоя неделя))))))))))))))))))))
Ответить
alefreddy
1640692332
молодец не Дзюбинио
Ответить
zigbert
1640696324
Молодец! Все деньгами не измеришь.
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Hektor 84
1640709174
Молоток Саня!
Ответить
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