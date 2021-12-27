Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Амкара» в московский клуб.

– Правда ли, что ты должен был получить миллион долларов – 20 процентов от суммы трансфера в «Спартак»?

– Был такой разговор. Но чтобы я перешeл в «Спартак» – должен был отказаться от этих 20 процентов. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всe.

Там была сложная ситуация, как это всe рассказать... Я думал об «Амкаре», что эти деньги им помогут и спасут клуб.

– Правда ли, что забыть об этом миллионе тебя заставил один криминальный покровитель «Амкара»?

– Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в «Спартак». Ну, прямо чтобы мне угрожали... Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы перешeл в «Спартак».

– То есть ты отказался от миллиона долларов, чтобы играть за «Спартак»?

– Да, чтобы перейти.

В 2017 году «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

Его контракт с клубом истекает через год.

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