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    Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Амкара» в московский клуб.

    – Правда ли, что ты должен был получить миллион долларов – 20 процентов от суммы трансфера в «Спартак»?

    – Был такой разговор. Но чтобы я перешeл в «Спартак» – должен был отказаться от этих 20 процентов. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всe.

    Там была сложная ситуация, как это всe рассказать... Я думал об «Амкаре», что эти деньги им помогут и спасут клуб.

    – Правда ли, что забыть об этом миллионе тебя заставил один криминальный покровитель «Амкара»?

    – Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в «Спартак». Ну, прямо чтобы мне угрожали... Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы перешeл в «Спартак».

    – То есть ты отказался от миллиона долларов, чтобы играть за «Спартак»?

    – Да, чтобы перейти.

    • В 2017 году «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает через год.

    Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

    Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    27.12.2021 23:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10174

      playsh 12 минут назад

      Сашок,удачной игры тебе в следующем сезоне за Спартак и за сборную России.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4894

      R_a_i_n > playsh 11 минут назад

      В сборную сложно будет пробиться. Сафоноф ооочень даже хорош. Работать-работать и еще раз работать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4894

      R_a_i_n 1 час назад

      Зюбка за 200 тысяч мать продал)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3427

      tarasofka > R_a_i_n 1 час назад

      твою.

      0
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      Рейтинг: +5383

      GoldPlayFIFARus9 > R_a_i_n 27 минут назад

      Казалось бы, при чём тут Дзюба...

      0
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      Рейтинг: +4256

      _Marqella_ > R_a_i_n 18 минут назад

      Какой же ты не адекват,вместо того что бы своих игроков обсуждать, ты пердишь про Дзюбу на ветке спартака...Ну не дебил??

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